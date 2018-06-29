Ирландия намерена открыть посольство в Украине

Глава МИД Павел Климкин посетил Ирландию с рабочим визитом.

В результате рабочего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины Павла Климкина достигнута договоренность создать в Украине посольство Ирландии.

Об этом Климкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - написал он.

Пресс-служба МИД Украины информирует, что глава украинского внешнеполитического ведомства встретился с председателем Нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарилом и вице-премьер-министром - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене.

Согласно сообщению, Ирландия заявила о поддержке санкций против РоSSии и готовность отстаивать интересы Украины в ЕС , а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной, прежде всего в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, фармацевтики, культурного обмена между университетами и т.д.

Также было договорено направить в Украину торгово-экономическую миссию для обработки на месте дальнейших путей развития бизнес-связей.