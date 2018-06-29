Ирландия намерена открыть посольство в Украине
Глава МИД Павел Климкин посетил Ирландию с рабочим визитом.
В результате рабочего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины Павла Климкина достигнута договоренность создать в Украине посольство Ирландии.
Об этом Климкин сообщил на своей странице в Facebook.
"Среди результатов поездки - договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии", - написал он.
Пресс-служба МИД Украины информирует, что глава украинского внешнеполитического ведомства встретился с председателем Нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарилом и вице-премьер-министром - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковене.
Согласно сообщению, Ирландия заявила о поддержке санкций против РоSSии и готовность отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной, прежде всего в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, фармацевтики, культурного обмена между университетами и т.д.
Также было договорено направить в Украину торгово-экономическую миссию для обработки на месте дальнейших путей развития бизнес-связей.
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