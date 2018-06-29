Украина покинула десятку самых опасных стран мира

Самой опасной страной на планете остается Сирия.

Украина поднялась заняла 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира, составленном организацией Institute for Economics and Peace.

По сравнению с 2017 годом Украина поднялась на две позиции, покинув десятку самых опасных.

Рейтинг Global Peace Index составлен на основе 23 качественных показателей из авторитетных источников.

Для составления рейтинга были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Также авторы рейтинга учли такие показатели как степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное.

Стоит отметить, что самый худший показатель Украины - "очень низкий" уровень мира.

Как указывают авторы рейтинга, что в 2018-м глобальный уровень мира ухудшился на 0,27%, что стало четвертым годом ухудшения. В частности, в 2018 году 92 страны показали ухудшение показателей мира, 71 страна - улучшение.

Фото: Global Peace Index

РоSSия попала в десятку самых опасных стран мира, потеряв по сравнению с 2017 годом три позиции и заняв 154 место среди 163 стран.

Самой опасной страной на планете является Сирия, которая сохранила свою позицию по сравнению с прошлым годом. Также среди самых опасных названы Афганистан, Южный Судан, Ирак, Сомали, Йемен, Ливия, Демократическая республика Конго и Центрально-Африканская республика.

Самыми безопасными странами для жизни стали Исландия, Новая Зеландия и Австрия.Также в десятку самых мирных государств вошли Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.

США в рейтинге оказались на 121-й позиции со "средним" уровнем мира.


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