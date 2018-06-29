В РоSSии школьникам выдали грамоты с украинской символикой

Учитель получит дисциплинарное взыскание.

В свердловской школе №22 ученикам 11-го класса по ошибке вручили грамоты с флагом и гербом Украины, сообщает Екатеринбург онлайн.

В самой школе эту ситуацию не прокомментировали, сославшись на то, что директор находится в командировке.

Фото: e1.ru

В управлении образования местного округа изданию сообщили, что выданные грамоты были ошибкой классного руководителя. Она скачала грамоту из интернета, не обратив внимания на символику Украины. После того, как ошибку заметили, детям выдали грамоты с роSSийским флагом.

"Она (классный руководитель - ред.) очень переживает. Это никакая не политика, это человеческий фактор. Учитель получит дисциплинарное взыскание", - сказали в управлении.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в РоSSии. В начале июня в Уссурийске ученикам начальных классов выдали такие же грамоты с гербом Украины.


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