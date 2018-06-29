Парламент Болгарии провалил вотум недоверия правительству

Оппозиция обвиняет власть в росте преступности.

Парламент Болгарии провалил вотум недоверия правительству
Фото: bgflags.com

Парламент Болгарии не сумел выразить вотум недоверия правительству, который инициировала оппозиция, обвинив правительство в том, что оно не справилося с ростом преступности и не смогло гарантировать верховенство закона.

Об этом сообщает Associated Press.

240-местный болгарский парламент отклонил предложение выразить недоверие правительству.

Это уже второй раз парламент голосовал за вотум недоверия правоцентристскому правительству премьер-министра Бойко Борисова, который пришел к власти в прошлом году.

В январе 2018 года парламент не поддержал вотум недоверия из-за нехватки прогресса в борьбе с коррупцией.

Оппозиция заявила, что правительство должно ответить за вопиющий побег среди бела дня двух заключенных из главной тюрьмы Софии, за убийства общественных деятелей, а также за рост преступности.

Европейская комиссия неоднократно упрекала Болгарию в неспособности искоренить взяточничество и в очень медленном процессе перестройки судебной системы.


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