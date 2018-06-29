Главарь ДНР обещает стрелять по миротворцам ООН

Боевики согласны на присутствие миротворцев только по линии разграничения.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обещает стрелять по миротворцам ООН , если их введут на Донбасс без согласия "республик". Об этом Захарченко сообщил сегодня во время прямой линии, пишет "Громадське".

Боевики поддерживают предложение РоSSии по миротворцев, которая предусматривает размещение "голубых касок" только на линии соприкосновения и охрану миротворцами миссии ОБСЕ .

Также Захарченко отметил, что миссия ООН может быть размещена только с согласия организаций боевиков "ДНР" и "ЛНР".

"Если они войдут (на Донбасс - ред.) по украинскому сценарию, то они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше врагов", - сказал главарь боевиков.

Напомним, Украина предлагает ввести миротворцев на всю оккупированную часть Донбасса, в частности на неподконтрольный участок роSSийско-украинской границы. Как сообщалось, вопрос миротворческой миссии рассматривался во время встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, РоSSия).