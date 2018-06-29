Бюро ПАСЕ пытается ускорить возвращение роSSийской делегации

Речь идет о "срочной разработке", которая вернет РоSSию вместе с членскими взносами.

Бюро ПАСЕ пытается ускорить возвращение роSSийской делегации
Фото: QHA

Бюро парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть роSSийскую делегацию к работе в ассамблее. Об этом стало известно по итогам заседания Бюро, которое состоялось в Страсбурге в пятницу 29 июня, сообщает "Европейская правда".

Руководство ассамблеи "приняло во внимание" все предложения, собранные в течение года чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием роSSийской и всех других национальных делегаций". Из этих предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение РоSSии к работе в ПАСЕ, и поручило регламентному комитету Ассамблеи срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

"Обратиться в комитет по вопросам правил, иммунитетов и институциональных вопросов ... подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений тех Правил ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций", - говорится в принятом решении бюро.

Сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах роSSийскую делегацию. В 2016 году РоSSия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа РоSSии во всех других органах Совета Европы продолжалась.

Напомним, в прошлом году россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ, требуя, чтобы в регламент ПАСЕ были внесены изменения, которые не позволят накладывать на них санкции. Идею снятия санкций с РоSSии и восстановление уплаты им взносов в бюджет СЕ открыто поддерживают генсек Совета Европы Ягланд и ряд западных депутатов. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.


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