Украина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - Денисова

РоSSия отказывает и в экстрадиции, и в обмене.

Украина готова обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев, - Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Украина готова обменять 23 роSSийских заключенных на 23 украинцев. Об этом сегодня на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает РоSSийская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать РоSSийской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из роSSийских тюрем", - заявила она.

Кроме того, Денисова выразила обеспокоенность тем, что РФ заблокировала визит к украинским политзаключенным гуманитарной миссии омбудсменов.

Ранее Денисова заявляла, что РФ скрывает настоящее состояние здоровья удерживаемых украинцев.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности обменять любое количество заключенных россиян на всех осужденных по политическим мотивам украинцев.


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