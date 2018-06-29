Власти Ирана казнили 12 исламистов

Приговор приведен в исполнение после убийства восьми сотрудников МВД страны.

Власти Ирана казнили 12 исламистов
Фото: islam-today.ru

Власти Ирака казнили 12 приговоренных к смерти боевиков-джихадистов "Исламского государства". Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Хейдара аль-Абаде, передает "The Times of Israel".

Как заявили у премьера, приговоры были приведены в исполнение после того, как глава правительства принял соответствующее постановление.

Национальность казненных исламистов не уточнили.

Издание добавляет, что в среду, 27 июня, в районе трассы Киркук-Дияла были обнаружены тела восьми сотрудников силовых ведомств Ирака. Ранее в МВД страны сообщили, что они были похищены боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, в конце мая боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за атаку, совершенную в бельгийском городе Льеж, в результате которой погибли двое полицейских.


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