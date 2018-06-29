Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на 6 месяцев
Сегодня в Брюсселе завершается евросаммит.
Совет Европейского Союза решил продлить экономические санкции против РоSSии на 6 месяцев. Такое сообщение опубликовано на страници Совета ЕС в Твиттере.
"Лидеры ЕС договорились о продлении срока действия экономических санкций против РоSSии на 6 месяцев", - сказано в сообщении.
EU leaders— EU Council (@EUCouncil)
#EUCOagreed to extend economic #sanctionsagainst #Russiafor 6 months.
Watch ? on why the EU sanctions Russia:
https://t.co/Sdv9Lyci62 29 червня 2018 р.
Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.
Напомним, накануне саммите Президент Евросовета Дональд Туск призвал лидеров европейских стран "готовиться к худшим сценариям" в отношениях с Соединенными Штатами.
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