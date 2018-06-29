Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на 6 месяцев

Сегодня в Брюсселе завершается евросаммит.

Совет Европейского Союза решил продлить экономические санкции против РоSSии на 6 месяцев. Такое сообщение опубликовано на страници Совета ЕС в Твиттере.

"Лидеры ЕС договорились о продлении срока действия экономических санкций против РоSSии на 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Кроме того, на саммите ЕС было принято решение о дальнейших мерах по борьбе с контрабандой мигрантов и остановке их потока.

Напомним, накануне саммите Президент Евросовета Дональд Туск призвал лидеров европейских стран "готовиться к худшим сценариям" в отношениях с Соединенными Штатами.