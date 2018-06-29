США могут пополниться 51-м штатом

В Конгресс внесен законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов в качестве 51-ого штата.

Законопроект внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колонн, сообщает Новое время со ссылкой на сайт американского законодательного органа.

Как известно, в июне 2017 года большинство жителей Пуэрто-Рико, которое называют «неинкорпорированной территорией США», проголосовали на референдуме за превращение их страны в 51-й штат США .

По итогам референдума местные парламентарии отправились в Вашингтон с петицией к Конгрессу утвердить итог волеизъявления.

Для положительного решения требуется простое большинство обеих палат законодательного органа и виза президента.