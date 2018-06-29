США могут пополниться 51-м штатом
В Конгресс внесен законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов в качестве 51-ого штата.
Законопроект внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колонн, сообщает
Как известно, в июне 2017 года большинство жителей Пуэрто-Рико, которое называют «неинкорпорированной территорией США», проголосовали на референдуме за превращение их страны в 51-й штат США.
По итогам референдума местные парламентарии отправились в Вашингтон с петицией к Конгрессу утвердить итог волеизъявления.
Для положительного решения требуется простое большинство обеих палат законодательного органа и виза президента.
Пуэрто-Рико — территория, которая находится на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что данная территория не является неотъемлемой частью США, верховная власть принадлежит Конгрессу США, но действие на ней Конституции США ограничено. Расположена в Вест-Индии, на острове Пуэрто-Рико из группы Больших Антильских островов и ряда примыкающих малых островов. Население на 2007 год составило почти 4 миллиона человек, площадь территории — более 9 тис. квадратных километров.
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