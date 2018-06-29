Боевики тайно стягивают военную технику к линии разграничения

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили 12 "Градов", танки и гаубицы.

Боевики тайно стягивают военную технику к линии разграничения
Фото: надане Романом Лихачовим

Боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику на территории оккупированного Донбасса. Об этом заявляет украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации со ссылкой на данные миссии ОБСЕ. Заявление опубликовано на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РоSSийской Федерации, нарушая минские договоренности, продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

По информации миссии ОБСЕ боевики разместили 12 РСЗО "Град" и 5 танков в районах оккупированных населенных пунктов в Луганской области. На территории области наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили отсутствие 6 единиц буксируваних гаубиц калибром 122 мм и 152 мм, 4 "Града", 3 самоходных гаубицы.

Нарушая минские договоренности, боевики продолжают оборудовать свои фортификационные сооружения на оккупированном Донбассе. Наблюдатели обнаружили оборудованные боевиками огневые позиции, протяженностью около 40 метров неподалеку Золотого, и аналогичные позиции протяженностью около 250-300 метров в районе Ясиноватой.

В районе Горловки обнаружено перемещение к линии соприкосновения более 10 единиц техники (САУ, танки), а неподалеку Дебальцево - 10 единиц техники и тяжелого вооружения, в частности "Грады" и танки; а в районах населенных пунктов Комиссаровка и Вергуливка - более 10 единиц САУ и несколько единиц танков различной модификации.

"Такие действия со стороны главарей оккупационной администрации РоSSийской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки средств огневого поражения к ее применению по позициям Вооруженных сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение минских договоренностей", - отмечают в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 июня 2018 года, погибли 4 украинских военных, еще 2 получили ранения.


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