Кольченко написал заявление о встрече с омбудсменом

Обращение политзаключенного записали адвокаты Уральской правозащитной группы.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал заявление о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским. Об этом сообщается в письме, которое со слов Кольченко записали адвокаты Уральской правозащитной группы во время посещения заключенного.

Письмо опубликовала член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области Татьяна Щур на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Татьяна Щур/Facebook
Фото: Татьяна Щур/Facebook

"Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника НК-6 Тордова Д.М. о встрече с консулом Украины в. Екатеринбурге Закраевським Г. и уполномоченного по правам человека Украины Денисовой Л., которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии ", - написал Кольченко в письме.

Кольченко рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально. "Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально ", - отметил Кольченко.

Напомним, в пресс-службе ГУ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ заявляли, что состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается. Также Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью с 28 по 30 июля.


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