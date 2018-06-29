Порошенко призывает отреагировать на узников Кремля, как на отравление в Солсбери
Международное сообщество должно предпринимать решительные действия.
Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество к решительным действиям для освобождения украинских политзаключенных в РоSSии.
"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.Кроме того, он поблагодарил за сплоченность мирового сообщества вокруг "больного вопроса, что касается украинских узников Кремля".
Напомним, РоSSия не допускает украинского омбудсмена ни к одному из украинских граждан, осужденных на территории РФ по политическим мотивам.
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