Украина проверит гражданство лиц, которых хочет посетить Москалькова, - Геращенко

В списке на посещение - граждане Украины, осужденные или обвиненные в уголовные преступлениях.

Украина проверит гражданство лиц, которых хочет посетить Москалькова, - Геращенко
Фото: Сергей Нужненко

Украина будет проверять гражданство лиц, которые просит посетить роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко написала на своей странице в Фейсбуке.

"Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратился в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий - полтора десятка украинцев, которые воевали на Донбассе или готовили теракты. Означает ли это, что у них двойное гражданство, как у Вышинского? Будем теперь проверять", - написала она.

Так Геращенко отреагировала на заявление Москальковой относительно того, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову из-за того, что у нее украинское гражданство, а у Сенцова якобы роSSийское.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что "непонятные действия" уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, которая "в ультимативной форме и с агрессивным настроем" пыталась попасть к политзаключенному Олегу Сенцову "вызывают чрезвычайную обеспокоенность".


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