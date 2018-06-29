Полторак: Решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать украинцы
Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркнул, что решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины.
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«Президент Украины подчеркнул, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закреплено Конституцией Украины. Я могу заверить всех, что Вооруженные силы Украины полностью поддержат стремление людей и верховного главнокомандующего по вступлению в НАТО», – заявил министр обороны.
Полторак также выразил надежду, что украинцы поддержат идею вступления страны в НАТО, так как «это гарантия безопасности государства».
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