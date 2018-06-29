Рейтинг фюрера РФ значительно упал

В конце июня 2018 года одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента 65% жителей РоSSии, свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра».

В сравнении с апрельским замером, рейтинг одобрения снизился на 15 процентных пунктов.

Как отмечают социологи, пик популярности Путина в 2018 году приходится на март (80–81%), после чего рейтинг одобрения его деятельности снижается.

Снижение показателей, включая одобрение деятельности высшего начальства страны, наблюдается с марта 2018 года, с окончанием мобилизации после выборов президента. Снижаются как общие оценки положения в стране, так и одобрение деятельности правительства РоSSии, премьер-министра и президента, констатируют социологи.

Оценки текущего экономического положения в стране продолжают ухудшаться (улучшения ждут 10% опрошенных; ухудшения – 38%; считают, что положение не будет меняться – 50%), а значит – и снижения качества жизни семьи. 56% опрошенных смотрят с беспокойством в свое будущее (спокойно или оптимистически – 41%).

«Население встревожено не только планами правительства реформировать пенсионную систему, но и общей неопределенностью положения дел, связанных как с внутренней социальной ситуацией, так и внешней политикой. Незначительные перестановки в правительстве после выборов не прибавили уверенности людям и были встречены с явным неодобрением. 58% россиян полагают, что нынешнее правительство не в состоянии изменить положение в стране к лучшему», — говорится в сообщении «Левада-Центра».

Опрос «Левада-Центра» был проведен 22 – 26 июня 2018 года. Заявленная погрешность – не более 3,4%.