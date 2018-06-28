Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой, - Денисова

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Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что не верит заявлениям омбудсмена РФ Татьяны Москальковой относительно удовлетворительного состояния здоровья незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова.

Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина«.

«То, что пишет Москалькова, я этому уполномоченному, не могу сказать, что «по правам человека», не верю. Мы с ней летели в одном самолете, и она просто потом не поехала… Потом она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы понять, что происходит. Она трубку не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой», — сказала она.

Денисова рассказала, что пыталась получить пояснения относительно ее недопуска к Сенцову.

«Я пыталась остановить машину, чтобы мне все-таки объяснили, почему украинского уполномоченного по правам человека в соответствия с договоренностями, которые состоялись между нашими президентами, не пускают на территорию? Почему мне не дают доступ к Олегу Сенцову? Ни на один вопрос мне никто не ответил. Я остановила машину, но в итоге органы полиции оттеснили меня, чтобы я не ставила таких вопросов и не мешала кортежу двигаться. Когда я спросила у работников колонии о здоровье Сенцова, они сказали, что у них этим занимается пресс-служба колонии», — отметила она.

Украинский омбудсмен все еще надеется, что заместитель начальника колонии, который сейчас находится на своем рабочем месте, к ней выйдет. «Я хочу подать ему официальное заявление, которое я уже пытаюсь подать с 9:00 утра, но ко мне никого не выходит», — резюмировала она.


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