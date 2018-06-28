?Координатор ОБСЕ посетит тюрьмы в ОРДЛО в начале сентября

Украина недовольна промедлением с его стороны.

Координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриш планирует посетить тюрьмы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в начале сентября.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - РоSSия - ОБСЕ) Ирина Геращенко по итогам вчерашних переговоров в Минске.

"По нашему требованию, координатор ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября. Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит. В целом, представители ОРДЛО и их роSSийские кураторы демонстрируют вполне деструктивную позицию, поэтому ни на шаг не продвинулись в вопросе освобождения, поиска пропавших, открытия КПВВ «Золотое» или строительства моста в Станице Луганской", - написала она по в фейсбуке.

По ее словам, украинские представители поставили вопрос освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в РоSSии.

"Обратились к роSSийским представителям немедленно дать официальный ответ на наше предложение передачи 23 преступников-россиян для освобождения украинцев. РоSSия так и не предоставила ответы на наши устные и письменные запросы, им на своих плевать. РоSSия бросила россиян на произвол. Мы требуем от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей первой встречи, первым вопросом освобождение в формате 23-23, россиян на украинцев", - отметила Геращенко.

Напомним, Служба безопасности Украины ранее сообщила о жестоком обращении с украинскими пленными в ОРДЛО. Служба, в частности, опубликовала показания 435 бывших заложников о пытках, которые к ним применяли боевики "ДНР" и "ЛНР" и их роSSийские кураторы.