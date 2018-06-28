Координатор ОБСЕ посетит тюрьмы в ОРДЛО в начале сентября

Украина недовольна промедлением с его стороны.

?Координатор ОБСЕ посетит тюрьмы в ОРДЛО в начале сентября
Фото: ИноСМИ

Координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриш планирует посетить тюрьмы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в начале сентября.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - РоSSия - ОБСЕ) Ирина Геращенко по итогам вчерашних переговоров в Минске.

"По нашему требованию, координатор ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях. Правда, как он заявил, только в начале сентября. Украинские переговорщики выразили разочарование, что координатор не нашел возможности ускорить свой визит. В целом, представители ОРДЛО и их роSSийские кураторы демонстрируют вполне деструктивную позицию, поэтому ни на шаг не продвинулись в вопросе освобождения, поиска пропавших, открытия КПВВ «Золотое» или строительства моста в Станице Луганской", - написала она по в фейсбуке.

По ее словам, украинские представители поставили вопрос освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных в РоSSии.

"Обратились к роSSийским представителям немедленно дать официальный ответ на наше предложение передачи 23 преступников-россиян для освобождения украинцев. РоSSия так и не предоставила ответы на наши устные и письменные запросы, им на своих плевать. РоSSия бросила россиян на произвол. Мы требуем от координатора ОБСЕ официально поставить в повестку дня следующей первой встречи, первым вопросом освобождение в формате 23-23, россиян на украинцев", - отметила Геращенко.

Напомним, Служба безопасности Украины ранее сообщила о жестоком обращении с украинскими пленными в ОРДЛО. Служба, в частности, опубликовала показания 435 бывших заложников о пытках, которые к ним применяли боевики "ДНР" и "ЛНР" и их роSSийские кураторы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице
Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»
Герман в суде над Януковичем заявила, что он не виновенГерман в суде над Януковичем заявила, что он не виновен
Блок рекламы


Похожие новости
Гройсман сегодня посетит ДаниюГройсман сегодня посетит Данию
Пьяные наемники РФ заставили миссию ОБСЕ ехать по заминированной дорогеПьяные наемники РФ заставили миссию ОБСЕ ехать по заминированной дороге
Координатор ОСД: квалификационное оценивание судей превращается в провалКоординатор ОСД: квалификационное оценивание судей превращается в провал
Лидер правящей партии в Румынии получил 3,5 года тюрьмыЛидер правящей партии в Румынии получил 3,5 года тюрьмы
Советник Трампа в июне посетит Москву для подготовки встречи президента США с фюрером РФСоветник Трампа в июне посетит Москву для подготовки встречи президента США с фюрером РФ
Порошенко: наличие наблюдателей ООН позволит провести местные выборы в ОРДЛОПорошенко: наличие наблюдателей ООН позволит провести местные выборы в ОРДЛО
Денисова просит руководство МККК посетить украинских политзаключенным в РоSSииДенисова просит руководство МККК посетить украинских политзаключенным в РоSSии
Глава МИД Климкин 18-19 июня посетит ИзраильГлава МИД Климкин 18-19 июня посетит Израиль
Госдеп США потребовал от боевиков прекратить обстрелы миссии ОБСЕ на ДонбассеГосдеп США потребовал от боевиков прекратить обстрелы миссии ОБСЕ на Донбассе
Боевики открыли "предупредительный" огонь в строну наблюдателей ОБСЕ под МариуполемБоевики открыли "предупредительный" огонь в строну наблюдателей ОБСЕ под Мариуполем
Последние новости
Подгружаем последние новости