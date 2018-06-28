Саакашвили в Грузии заочно приговорили к шести годам лишения свободы

Суд признал, что президент Грузии заказал избиение депутата парламента.

?Саакашвили в Грузии заочно приговорили к шести годам лишения свободы
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Тбилисский городской суд признал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к 6 годам лишения свободы.

Как сообщает ИА "Новости-Грузия", следствие установило, что Саакашвили поручил на то время министру внутренних дел Вано Мерабишвили избить Гелашвили после того, как в газете «Резонанси» в июне 2005 года появилась статья под названием «Валерий Гелашвили уступит свой дом Саакашвили». В этой статье Гелашвили написал, что у него отобрали имущество, и выразил возмущение по этому поводу. В этой же статье он в оскорбительной форме говорил о личной жизни Саакашвили.

Задание Саакашвили, как отмечает следствие, было выполнено 14 июля 2005 года. Гелашвили избили сотрудники специального оперативного департамента и бойцы вооруженного спецназа.

Гелашвили получил травму черепа, многочисленные переломы лицевых костей, рваные раны в области носа и лба, переломы костей верхней и нижней челюсти.

Саакашвили предъявили обвинения по статьям «превышение служебных полномочий с применением насилия» и «организация нанесения тяжкого вреда здоровью группой лиц».

Это второй приговор Саакашвили за последний год. В январе 2018 года он заочно получил 3 года тюрьмы в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Напомним, в конце 2015 года Саакашвили потерял гражданство Грузии в связи с получением паспорта Украины. Но летом 2017 года украинское гражданство Саакашвили также было прекращено. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.

Спустя полгода Саакашвили в порядке реадмиссии был выслан в Польшу за незаконное пересечение границы. После этого Саакашвили получил удостоверение личности в Нидерландах, гражданкой которых является его жена.


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