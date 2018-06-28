При обстреле боевиками шахты "Южная" на Донбассе погибли двое военнослужащих
По позициям ВСУ выпустили 52 мины и 25 снарядов.
Сегодня, 28 июня, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщила пресс-служба 24-йОМБр имени короля Данила в Фейсбуке.
Отмечается, что боевики "ДНР" с 09:30 до 10:40 утра вели огонь из 120-мм минометов и 122-мм самоходных артиллерийских установок по взводным опорным пунктам бригады в районе шахты "Южная", выпустив по позициям ВСУ 52 мины и 25 снарядов.
"В результате обстрела, к сожалению, двое бойцов бригады получили несовместимые с жизнью ранения. Для подавления огневых средств агрессора подразделения бригады вынуждены были предоставить адекватный ответ противнику", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошлые сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих, еще трое были ранены.
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28.06.2018 16:21