В июне все заседания Рады посетили 164 нардепа из 423, - КИУ

Среди фракций и групп низкие показатели посещения у "Воли Народа", "Возрождения" и "Оппоблока".

В июне все заседания Рады посетили 164 нардепа из 423, - КИУ
Фото: пресс-служба президента

Только 164 народных депутата из 423 посетили все 12 пленарных заседаний Верховной Рады в июне.

Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

Девять политиков не были зарегистрированы ни на одном заседании. Среди них - Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Наталья Кацер-Бучковская. Отмечается, что все они пропустили заседания по неизвестным причинам.

Также не присутствовали в парламента депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того, не посещал заседания Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.

Среди фракций и групп низкие показатели посещения у "Воли Народа", "Возрождения" и "Оппозиционного блока".

По данным письменной регистрации, в среднем на заседаниях отсутствовали по неизвестным причинам 35% депутатов "Свободы", 34% - "Возрождения", 32% - "Оппозиционного блока", 23% - "Самопомощи", по 18% - Батькившины" и БПП, 16% - "Народного Фронта" и 12% - Радикальной партии Олега Ляшко.

Больше всего депутатов пропустили работу в пятницу 22 июня - в этот день отсутствовали без уважительных причин 127 человек.

Напомним, 11 депутатов ни разу не были зарегистрированы на заседаниях Рады в мае.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице
В Донецкой области задержали боевика батальона "Восток"В Донецкой области задержали боевика батальона "Восток"
Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»
Блок рекламы


Похожие новости
Помощник нардепа, устроивший стрельбу по детям в Вишневом, арестованПомощник нардепа, устроивший стрельбу по детям в Вишневом, арестован
Ночью горел дом нардепа Спиваковского в ХерсонеНочью горел дом нардепа Спиваковского в Херсоне
Помощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской областиПомощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской области
Советник Трампа в июне посетит Москву для подготовки встречи президента США с фюрером РФСоветник Трампа в июне посетит Москву для подготовки встречи президента США с фюрером РФ
Бизнес-центры и кинотеатры в июне "минировали" из РоSSии, - КнязевБизнес-центры и кинотеатры в июне "минировали" из РоSSии, - Князев
Комитет Рады заявил, что Венецианская комиссия одобрила норму об апелляции в законе об Антикорупционном судеКомитет Рады заявил, что Венецианская комиссия одобрила норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде
Профильный комитет Рады до конца недели планирует подготовить законопроект по нацбезопасностиПрофильный комитет Рады до конца недели планирует подготовить законопроект по нацбезопасности
В Крыму замечен автомобиль с номерами Верховной Рады - подробностиВ Крыму замечен автомобиль с номерами Верховной Рады - подробности
Аваков предложил ввести временный мораторий на участие жителей ОРДЛО в выборах Рады и Президента после деоккупацииАваков предложил ввести временный мораторий на участие жителей ОРДЛО в выборах Рады и Президента после деоккупации
Комитет Рады отказался рассматривать представление на нардепа ДунаеваКомитет Рады отказался рассматривать представление на нардепа Дунаева
Последние новости
Подгружаем последние новости