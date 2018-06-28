В июне все заседания Рады посетили 164 нардепа из 423, - КИУ
Среди фракций и групп низкие показатели посещения у "Воли Народа", "Возрождения" и "Оппоблока".
Только 164 народных депутата из 423 посетили все 12 пленарных заседаний Верховной Рады в июне.
Об этом сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.
Девять политиков не были зарегистрированы ни на одном заседании. Среди них - Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Вадим Кривохатько, Наталья Кацер-Бучковская. Отмечается, что все они пропустили заседания по неизвестным причинам.
Также не присутствовали в парламента депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того, не посещал заседания Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.
Среди фракций и групп низкие показатели посещения у "Воли Народа", "Возрождения" и "Оппозиционного блока".
По данным письменной регистрации, в среднем на заседаниях отсутствовали по неизвестным причинам 35% депутатов "Свободы", 34% - "Возрождения", 32% - "Оппозиционного блока", 23% - "Самопомощи", по 18% - Батькившины" и БПП, 16% - "Народного Фронта" и 12% - Радикальной партии Олега Ляшко.
Больше всего депутатов пропустили работу в пятницу 22 июня - в этот день отсутствовали без уважительных причин 127 человек.
Напомним, 11 депутатов ни разу не были зарегистрированы на заседаниях Рады в мае.
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