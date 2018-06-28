Reuters: Компания Манафорта получила от Дерипаски кредит на 10 млн

Это обнаружил агент ФБР при обыске.

РоSSийский бизнесмен Олег Дерипаска выдал кредит на 10 млн долларов одной из компаний экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта и его супруги.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что агент ФБР дал письменные показания о том, что он нашел этот заем, когда исследовал налоговые декларации компании при обыске в квартире Манафорта в Вирджинии.

В документах говорится, что в 2005-2006 годах Дерипаска финансировал работу Манафорта в Украине. Эти данные указывают на то, что со следствием может сотрудничать один из бывших партнеров Манафорта. Имя источника этой информации в документах замазано.

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года.

В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.

Также следствие США заинтересовалось спором Манафорта и Дерипаски из-за ТВ-проекта в Украине.

15 июня Манафорту изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство РоSSии в выборы президента США, обвинил Манафорта в давлении на свидетелей.

Дерипаска назвал эту информацию ложной.


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