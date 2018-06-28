Посольство Украины направило ноту МИД РФ из-за недопуска Денисовой к Сенцову
Украинская сторона считает такое поведение срывом договоренностей между Порошенко и Путиным.
Посольство Украины направило очередную ноту Министерству иностранных дел РоSSии из-за недопуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову.
Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках мониторинговых визитов 28 июня осуществила очередную попытку посетить гражданина Украины Олега Сенцова. По непонятным для Украины причинами, и учитывая выполнение Посольством предусмотренных формальностей, администрация пенетенциарного заведения отказала в посещении Сенцова Денисовой ", - говорится в сообщении.
Посольство считает, что данная ситуация свидетельствует о нежелании роSSийской стороны способствовать Денисовой в реализации достигнутых договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, что ведет к их срыву.
"Учитывая указанное, украинская сторона выразила решительный протест и призвала РФ к немедленному принятию решения по допуску Людмилы Денисовой к гражданину Украины Олегу Сенцову. А также к нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, сегодня Денисова прибыла в колонию города Лабытнанги, где содержится Сенцов. Однако, несмотря на достигнутые договоренности о синхронном посещении, к политзаключенному ее не пустили. Тем временем, роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Сенцова и после этого заявила, что его состояние - удовлетворительное, и что "никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал".
Украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договорились посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Порошенко и Путина 9 июня.
Денисову, которая с 15 июня находится в РФ не пустили ни к одному украинскому политзаключенному. Москалькова же 26 июня посетила Киев. Она заявила, что намерена посетить осужденного за дезертирство военнослужащего Максима Одинцова, а также встретилась с членами экипажа роSSийского судна "Норд", задержанного в Азовском море в марте.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.06.2018 12:11
28.06.2018 12:12