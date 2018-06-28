Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской

Вечером в среду боевики открывали огонь из стрелкового оружия в этом районе.

Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской
Фото: lg.vgorode.ua

Боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Так, 27 июня около 23:00 на участке разведения противник применил стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Обстрел осуществлялся с горы Князь Игорь, которая расположена на неподконтрольной территории.

О случившемся украинская сторона СЦКК также проинформировала наблюдателей ОБСЕ.

Предыдущий обстрел в районе Станицы Луганской был задокументирован 21 июня нынешнего года.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня в Минске Трехсторонняя контактная группа в присутствии представителей ОРДЛО подтвердила приверженность бессрочному режиму прекращения огня на Донбассе, начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.


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