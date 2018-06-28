РоSSийский омбудсмен Москалькова посетила Сенцова в колонии
"Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал".
РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила украинского режиссера Олега Сенцова в колонии и заявила, что его состояние - удовлетворительное.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была достаточно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Москалькова.
Она также заявила, что с Сенцовым каждый день проводят медицинские исследования, в том числе, по ее словам, в четверг его обследовали местные врачи, в 9:30 по местному времени.
"Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал", - утверждает роSSийский омбудсмен.
К колонии сегодня также прибыла уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, консул Украины в Екатеринбурге, а также украинские журналисты. Денисову в колонию для посещения Сенцова не пустили.
Напомним, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
Украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договорились посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина 9 июня.
При этом Денисову, которая с 15 июня находится в РФ не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.
26 июня роSSийский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев. Она сообщила, что намерена посетить осужденного за дезертирство военнослужащего Максима Одинцова, а также встретилась с членами экипажа роSSийского судна "Норд", задержанного в Азовском море в марте.
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