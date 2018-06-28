В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич

Он призвал Украину отказаться от практики закрытия роSSийских СМИ.

На конференции ОБСЕ по свободе Средств массовой информации в Киеве выступил представитель департамента информации и печати Министерства иностранных дел РоSSии Максим Буякевич.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Аркадий Бабченко.

"...Ну, вот вам вишенка на торте. Это Максим Буякевич. Представитель департамента информации и печати МИД РоSSийской Федерации. Выступая на конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве , Максим Буякевич призвал Украину отказаться от практики закрытия роSSийских СМИ ", - написал Бабченко.

Он также опубликовал видео с конференции.

"Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в РоSSии осуждаем и считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ - политики по массовому закрытию роSSийских новостных ресурсов, и вместо этого оставить их работать на Украине и пытаться создать параллельный конкурентный информационный продукт, который также конкурировал бы в информационном поле?" - заявил в своем выступлении Буякевич.

По его словам, это позволило бы Украине "избежать обвинений в нарушении обязательств ОБСЕ ", а также "создать подлинно конкурентную информационную среду".

"И я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух роSSийских журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер", - заявил Буякевич.

"Еще раз. В Киеве . На конференции по свободе слова. Выступает представитель департамента печати и информации МИД РФ . Призывает Украину не закрывать роSSийские пропагандистские агентства. На пятом году войны. Гибридной войны. Представитель страны агрессора. Сделавшей пропаганду самым сильным, самым мощнейшим своим оружием. Представитель департамента пропаганды Мордора. В Киеве . На пятом году войны", - возмутился Бабченко.