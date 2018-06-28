В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД фюрера РФ Буякевич

Он призвал Украину отказаться от практики закрытия роSSийских СМИ.

В Киеве на конференции по свободе слова выступил пропагандист МИД РФ Буякевич
Максим Буякевич
Фото: Союз журналистов РФ

На конференции ОБСЕ по свободе Средств массовой информации в Киеве выступил представитель департамента информации и печати Министерства иностранных дел РоSSии Максим Буякевич.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Аркадий Бабченко.

"...Ну, вот вам вишенка на торте. Это Максим Буякевич. Представитель департамента информации и печати МИД РоSSийской Федерации. Выступая на конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, Максим Буякевич призвал Украину отказаться от практики закрытия роSSийских СМИ", - написал Бабченко.

Он также опубликовал видео с конференции.

"Как вы считаете, не стоит ли Украине в конечном итоге отойти от той политики, которую мы в РоSSии осуждаем и считаем, что это противоречит положениям ОБСЕ и обязательствам Украины в ОБСЕ - политики по массовому закрытию роSSийских новостных ресурсов, и вместо этого оставить их работать на Украине и пытаться создать параллельный конкурентный информационный продукт, который также конкурировал бы в информационном поле?" - заявил в своем выступлении Буякевич.

По его словам, это позволило бы Украине "избежать обвинений в нарушении обязательств ОБСЕ", а также "создать подлинно конкурентную информационную среду".

"И я благодарю господина Дезира за то, что он осудил решение украинских властей сегодня не допустить въезд на Украину двух роSSийских журналистов, которые должны были здесь участвовать в конференции. Это Евгений Примаков и Пола Слиер", - заявил Буякевич.

"Еще раз. В Киеве. На конференции по свободе слова. Выступает представитель департамента печати и информации МИД РФ. Призывает Украину не закрывать роSSийские пропагандистские агентства. На пятом году войны. Гибридной войны. Представитель страны агрессора. Сделавшей пропаганду самым сильным, самым мощнейшим своим оружием. Представитель департамента пропаганды Мордора. В Киеве. На пятом году войны", - возмутился Бабченко.

Напомним, спустя четыре года после событий Евромайдана и аннексии Крыма Россией Украина остается основной целью прокремлевской дезинформации.


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