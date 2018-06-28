Жителям Туркменистана моложе 40 лет запретили выезжать из страны, - СМИ

В миграционной службе страны эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Жителям Туркменистана моложе 40 лет запретили выезжать из страны, - СМИ
Фото: expert.ru

Власти Туркменистана запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет.

Об этом сообщает туркменская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на жителей города Дашогуз.

"25 июня местные жители узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местный чиновник объяснил причину запрета тем, "что в велаяте (административно-территориальная единица Туркменистана - ред.) не осталось никого трудоспособного". Он также добавил, что приказ увеличить возрастной ценз поступил от руководства ведомства.

В миграционной службе Туркменистана эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, в 2016 году парламент Туркменистана обеспечил пожизненное правление президенту Бердымухамедову.


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