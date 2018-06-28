Тимошенко призвала изменить Конституцию

"Новая Конституция должна быть общественным договором, который разрушит монополию олигархов на власть".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что новая Конституция должна быть "общественным договором, который разрушит монополию олигархов на власть".

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве , сообщается на сайте политсилы.

По ее словам, действующая Конституция 1996 года выполнила главную задачу - закрепила государственность, но одновременно имеет ряд недостатков.

Во-первых, Конституция де-факто "зацементировала кланово-олигархические договоренности".

"Действующая Конституция стала межолигархическим, а не общественным договором. Именно поэтому требуется принятие нового Основного закона, который будет работать в интересах народа, а не кланов", - подчеркнула Тимошенко.

Во-вторых, по ее словам, именно из-за договоренности олигархов украинский народ был лишен главного права - быть единственным источником власти. Третий недостаток, по мнению Тимошенко, заключается в том, что "все ветви власти бесконтрольны, а потому абсолютно безответственны".

"Конституция для правителей и чиновников государства должна быть правовой Библией, но в Украине она находится в руках махровых «атеистов», которые не просто ее не выполняют, но иногда даже и не читали", - отметила депутат.

Фундаментальной недостатком действующей Конституции, по словам Тимошенко, является также чрезвычайно слабое местное самоуправление. "Украина должна быть унитарным государством, но нуждается в фундаментальном усилении прав местного самоуправления", - считает политик.

Еще одной проблемой она назвала недоверие украинцев к действующей судебной системе.

"Они считают ее несправедливой и недоступной для большинства людей", - пояснила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что в действующей Конституции права и свободы людей "никем и ничем не гарантированы". По ее словам, в Основном законе "урегулированы абсолютно беспрецедентные права власти и зафиксированы лишь обязанности людей".

Тимошенко убеждена, что проект новой Конституции, который станет ультиматумом для всех кандидатов в президенты и новый президент должен будет вынести этот вопрос на всенародный референдум.

Политик убеждена, что за девять месяцев в результате общественной дискуссии должен родиться проект гармоничного общественного договора, в котором представители власти "не смогут менять даже запятую".

"Мы будем участниками и партнерами украинского общества, чтобы в новой Конституции была основана сильная система управления государством, каковой является парламентская форма правления. Мы должны обеспечить систему безопасности и обороны, которая не позволит больше ни одному агрессору вломиться в нашу страну и убивать украинцев", - подчеркнула Тимошенко.