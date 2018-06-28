Тимошенко призвала изменить Конституцию

"Новая Конституция должна быть общественным договором, который разрушит монополию олигархов на власть".

Тимошенко призвала изменить Конституцию
Фото: Макс Требухов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что новая Конституция должна быть "общественным договором, который разрушит монополию олигархов на власть".

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве, сообщается на сайте политсилы.

По ее словам, действующая Конституция 1996 года выполнила главную задачу - закрепила государственность, но одновременно имеет ряд недостатков.

Во-первых, Конституция де-факто "зацементировала кланово-олигархические договоренности".

"Действующая Конституция стала межолигархическим, а не общественным договором. Именно поэтому требуется принятие нового Основного закона, который будет работать в интересах народа, а не кланов", - подчеркнула Тимошенко.

Во-вторых, по ее словам, именно из-за договоренности олигархов украинский народ был лишен главного права - быть единственным источником власти. Третий недостаток, по мнению Тимошенко, заключается в том, что "все ветви власти бесконтрольны, а потому абсолютно безответственны".

"Конституция для правителей и чиновников государства должна быть правовой Библией, но в Украине она находится в руках махровых «атеистов», которые не просто ее не выполняют, но иногда даже и не читали", - отметила депутат.

Фундаментальной недостатком действующей Конституции, по словам Тимошенко, является также чрезвычайно слабое местное самоуправление. "Украина должна быть унитарным государством, но нуждается в фундаментальном усилении прав местного самоуправления", - считает политик.

Еще одной проблемой она назвала недоверие украинцев к действующей судебной системе.

"Они считают ее несправедливой и недоступной для большинства людей", - пояснила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что в действующей Конституции права и свободы людей "никем и ничем не гарантированы". По ее словам, в Основном законе "урегулированы абсолютно беспрецедентные права власти и зафиксированы лишь обязанности людей".

Тимошенко убеждена, что проект новой Конституции, который станет ультиматумом для всех кандидатов в президенты и новый президент должен будет вынести этот вопрос на всенародный референдум.

Политик убеждена, что за девять месяцев в результате общественной дискуссии должен родиться проект гармоничного общественного договора, в котором представители власти "не смогут менять даже запятую".

"Мы будем участниками и партнерами украинского общества, чтобы в новой Конституции была основана сильная система управления государством, каковой является парламентская форма правления. Мы должны обеспечить систему безопасности и обороны, которая не позволит больше ни одному агрессору вломиться в нашу страну и убивать украинцев", - подчеркнула Тимошенко.


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