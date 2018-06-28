Вступил в силу закон о запуске Антикоррупционного суда

Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Вступил в силу закон о запуске Антикоррупционного суда
Фото: argument.ua

Закон №8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" вступил в силу.

27 июня закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 28 июня.

Этим законом определяется местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда.

Расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Напомнимпрезидент Петр Порошенко подписал закон о создании ВАКС 26 июня.

Создание ВАКС - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент внес законопроект в Раду. 7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу.


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