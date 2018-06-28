Порошенко призвал депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности
"Требую результативного голосования в 300 голосов, и это должно произойти в этом году", - сказал президент.
Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности.
Об этом он заявил во время своей речи по случаю Дня Конституции.
"Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Пришло время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в 300 голосов, и это должно произойти в этом году", - написал президент в своем Twitter.
Он также напомнил об отмене неприкосновенности судей, согласно судебной реформе.
"Мы пошли решительными шагами, чтобы более 8 тыс. украинских судей имели защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но точно снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судей", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 19 июня Конституционный Суд признал конституционным законопроект президента об отмене депутатской неприкосновенности. Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.
В 2015 году Рада уже направляла законопроект (№1776) об отмене депутатской неприкосновенности в КС и даже получила позитивный вывод спустя четыре месяца. Но этот законопроект не мог быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей, который также был включен в его содержание, был разрешен в ходе судебной реформы.
Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.06.2018 10:17
28.06.2018 10:18