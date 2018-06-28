Денисова прибыла в Лабытнанги, но ее снова не пускают к Сенцову

РоSSийский омбудсмен Москалькова находится на территории колонии и на звонки не отвечает.

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает УНИАН.

Сейчас Денисову не пропускают в тюрьму. РоSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги по прилету в аэропорт Салехарда отказалась ехать вместе с Денисовой.

В настоящее время Москалькова находится на территории колонии, а Денисову туду не пускают. Также роSSийский омбудсмен не отвечает на телефон.

"Это уже совсем какое-то позорное явление, когда уполномоченный проезжает мимо другого уполномоченного, который находится на территории РоSSийской Федерации для того, чтобы выполнить договоренности двух президентов. Президентом РФ мне былл гарантирован беспрепятственный доступ (к Сенцову, - ред), но вообще ничего не происходит. Они проехали просто кортежем мимо нас. Ну, это позор", - сказала Денисова.

Напомним, ранее Денисова обратилась главе Администрации президента РФ Антону Вайно и пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с требованием обеспечить выполнение договоренностей о посещении политзаключенных.

Украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договаривались посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина 9 июня.

Денисову, которая с 15 июня находится в РФ не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.