У Джона Болтона не простая задача. Советник президента США по национальной безопасности прославился как жесткий критик РоSSии, который призывал «причинить боль» Владимиру Путину за то, что тот приютил Эдварда Сноудена.

А теперь он прибыл в Москву с целью подготовить встречу президентов США и РоSSии, которая может состояться в ближайшие недели и даже до саммита НАТО в Брюсселе, запланированного на 11 июля, пишет немецкое издание Die Welt. То, что Трамп хочет встретиться с Путиным, не новость.

В марте после роSSийских так называемых «выборов» американский лидер поздравил Путина с победой не смотря на позицию своих советников, а затем пригласил его в Вашингтон. Впрочем, реальная встреча все же состоится на нейтральной территории. Австрийские и американские СМИ писали, что это может произойти в Австрии, где когда-то Джон Кеннеди встречался с Никитой Хрущевым, а Джимми Картер с Леонидом Брежневым. Недавно Трамп озадачил лидеров G7, предложив вернуть РоSSию в клуб, из которого ее выгнали после аннексии Крыма. Да и саму аннексию, по некоторым сообщениям, американский президент тоже оправдал. После встречи с Ким Чен Ыном Трамп, похоже, вообще «уверовал» в свои дипломатические способности и решил их испытать на Путине. Европу это заставляет изрядно нервничать. Учитывая то, что отношения между Вашингтоном и Москвой напряженные, а в США продолжается расследование роSSийского вмешательства в выборы, не стоило бы ждать неожиданных уступок в пользу Путина. Однако, с Трампом любые варианты нельзя отбрасывать полностью.

Издание пишет, по наиболее кошмарному сценарию, Вашингтон и Москва заключат некое соглашение за спиной у Европы. К примеру, о том, что США не будут участвовать в военных учениях НАТО на восточном фланге. Путин может привести Трампу аргумент, что такие маневры в Восточной Европе дорого обходятся Америке. Зато он может пообещать, что тоже не будет проводить учения на западе своей страны. Если такое соглашение между президентами США и РоSSии все же появится, тогда Трамп сможет провозгласить себя дипломатом, который добивается мира в Европе. Мол, он настолько умный, что может договориться даже с Путиным. Однако, такая сделка ослабила бы НАТО и поставила под сомнение сами принципы альянса. А РоSSия ничего бы не потеряла. Ее наступательные возможности остались бы такими же. Страны Балтии и Польша , которые рассчитывают на американскую помощь перед лицом роSSийской агрессии, будут очень напуганы, не говоря уже об Украине. «Если Путин и Трамп договорятся об отмене или хотя бы ослаблении американских санкций в обмен на обещание несколько уменьшить напряжение на Востоке Украины, европейцы окажутся под давлением. А санкционный альянс Ангелы Меркель в Европе может распасться после четырех лет существования», — пишет немецкое издание.

Впрочем, в Конгрессе обе партии сильно поддерживают санкции против РоSSии. Поэтому этот худший сценарий мало вероятен. Однако, чтобы объявить успех, Путину нужно значительно меньше, чем Трампу. Ему не нужны фальшивые достижения. Сам факт того, что самый влиятельный человек в мире встречается с ним на равных, на нейтральной территории, будто с генеральным секретарем ЦК КПСС, уже сильно укрепит имидж Путина. Если эта встреча состоится, роSSийский президент за счет легитимности Трампа приблизится к своей долгосрочной цели – установлению мирового порядка, в котором аннексия Крыма не будет осуждена, в котором не будет санкций и в котором Европа и ЕС позволят РоSSии делать, что заблагорассудится, с соседними странами.