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Обвиняемому в госизмене житомирскому журналисту смягчили меру пресечения Василия Муравицкого отпустили под домашний арест. Фото: ssu.gov.ua Суд отпустил из-под стражи под домашний арест обвиняемого в государственной измене житомирского журналиста Василия Муравицкого. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский. "Василию Муравицкому мера пресечения заменена на домашний арест!!!", - написал он на своей странице в Facebook. Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники СБУ объявили о подозрении в государственной измене житомирскому журналисту-блогеру, который распространял антиукраинские материалы. Сотрудники спецслужбы провели у него дома обыск, в ходе которого обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с роSSийскими кураторами. 3 августа суд арестовал Муравицкого без права залога.

LB.ua

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