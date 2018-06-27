Обвиняемому в госизмене житомирскому журналисту смягчили меру пресечения
Василия Муравицкого отпустили под домашний арест.
Суд отпустил из-под стражи под домашний арест обвиняемого в государственной измене житомирского журналиста Василия Муравицкого.
Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.
"Василию Муравицкому мера пресечения заменена на домашний арест!!!", - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники СБУ объявили о подозрении в государственной измене житомирскому журналисту-блогеру, который распространял антиукраинские материалы.
Сотрудники спецслужбы провели у него дома обыск, в ходе которого обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с роSSийскими кураторами.
3 августа суд арестовал Муравицкого без права залога.
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