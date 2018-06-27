Омелян требует уволить руководство тернопольской дорожной службы за обход ProZorro

Конкурсные процедуры пришлось обойти, "раздробив" закупки.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян призывает отправить в отставку руководство Тернопольской Службы автомобильных дорог (САД) за попытки обойти конкурсные процедуры ProZorro путем дробления закупок.

"Такое впечатление, что обходить законодательство Остап Бендер учился в Тернопольской САД. Альтернативы немедленному увольнению я не вижу", – написал Омелян на своей странице в Фейсбуке.

Поводом для подобного заявления министра послужил отчет о тендерных закупках Тернопольской САД, опубликованный ранее неправительственной организацией CoST Ukraine. Согласно докумету, в период с 14 по 25 июня Тернопольская САД при выборе подрядчиков для текущего и среднего ремонта дорога поделило их на участки по 400 м, что позволило ей заключать прямые договоры, избегая открытых торгов.

За указанный период САД, в частности, заключила 39 договоров с ООО "Авакс Проф" на 5,94 млн грн, 96 – с ООО "БМбуд на 13,57 млн грн и 25 договоров с ДП "Тернопольский облавтодор" на 2,86 млн грн.

Деятельность Тернопольской САД заметили также журналисты "Наших грошей". Они обнаружили, что участки для ремонта разбиты даже не по 400 метров, а по 40 метров.

"К примеру, 900 метров дороги Бережаны-Мечищев - будет ремонтироваться на основании 23 договоров, а 800 метров дороги Бережаны-Розгадов - 20 договоров. Один километр между Шумляны и Славятин - это 25 раз по 40 метров. А для того, чтобы сдать в эксплуатацию 1,2 км дороги Жовновка-Коржова надо будет подписать 32 акта выполненных работ - на каждый из договоров. 840 метров дороги Козова-Ишков - это 21 договор, а 1,7 км дороги Козова-Литятин - 43", - подсчитали журналисты.

Напомним, с августа 2016 года использование системы электронных публичных закупок ProZorro является обязательным для тендеров от 200 тыс. для товаров и услуг и от 1,5 млн грн - для работ. Использовать ProZorro обязаны не только центральные органы власти, но и коммунальные предприятия и другие организации, использующие средства налогоплательщиков.