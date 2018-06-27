Помощник нардепа, устроивший стрельбу по детям в Вишневом, арестован

Олегу Штанько грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Помощник народного депутата, устроивший стрельбу по детям на стадионе в Вишневом, взят под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"Сегодня по ходатайству работников Киево-Святошинского отдела полиции для мужчины, который устроил стрельбу на стадионе в городе Вишневом, судом избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 месяцев без альтернативы залога", - говорится в сообщении.

После того, как будут получены результаты всех экспертиз, стрелок предстанет перед судом.

43-летнему мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Как сообщалось, мужчина, задержанный за стрельбу по детям на стадионе в Вышгороде, - Олег Штанько, помощник народного депутата от БПП Юлия Мамчура на общественных началах. Анализ показал у задержанного 2,64 промилле алкоголя в крови.

После инцидента нардеп Юлий Мамчур лишил Штанько статуса помощника.