Анджей Дуда подписал обновленный закон.

Сенат Польши одобрил изменения в закон об Институте национальной памяти, принятые Сеймом.

За изменения проголосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался, сообщает Польское радио.

Таким образом отменены положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления, в частности, нацистской Германии.

"Эти нормы вступили в силу 1 марта и были поводом споров, в частности, в Израиле, Соединенных Штатах и Украине", - отмечается в сообщении.

Президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в Латвии, подписал обновленный закон.

Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что принятые изменения не касаются "украинских статей" о так называемой бандеровской идеологии.