Сенат Польши одобрил изменения в закон об Институте национальной памяти
Анджей Дуда подписал обновленный закон.
Сенат Польши одобрил изменения в закон об Институте национальной памяти, принятые Сеймом.
За изменения проголосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался, сообщает Польское радио.
Таким образом отменены положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления, в частности, нацистской Германии.
"Эти нормы вступили в силу 1 марта и были поводом споров, в частности, в Израиле, Соединенных Штатах и Украине", - отмечается в сообщении.
Президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в Латвии, подписал обновленный закон.
Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что принятые изменения не касаются "украинских статей" о так называемой бандеровской идеологии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.