ОЗХО получила право называть виновных в совершении химатак

Организация расширила полномочия.

Участники экстренной сессии Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) в Гааге в среду, 27 июня, большинством голосов поддержали инициативу Великобритании о расширении полномочий этой организации.

Они приняли резолюцию, позволяющую ОЗХО называть виновных в применении химического оружия.Подготовленный Лондоном документ поддержали 82 страны, против были 24, передает Немецкая волна.

Представители Великобритании и Франции приветствовали исход голосования.

"Международное сообщество сплотилось, чтобы укрепить запрет на использование химического оружия, и сказало "нет химическому оружию", - сообщил британский МИД .

Посольство Франции в Нидерландах назвало расширение мандата ОЗХО "большой победой над безнаказанностью", одержанной ради безопасности в мире.

Ранее в тот же день были отклонены все пять поправок к британскому проекту резолюции, предложенные Венесуэлой, Казахстаном, Ираном, Беларусью и Бурунди.Экстренная конференция стран-участниц ОЗХО проходила 26 и 27 июня по инициативе Германии, Франции, Великобритании, США , Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Болгарии, Польши и Румынии. РоSSия ранее выразила "категорическое несогласие" с инициативой созыва такого форума.

Среди прочего эксперты ОЗХО ведут расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума в начале апреля, в результате которой погибли десятки человек.