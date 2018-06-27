На Донбассе сегодня погибли трое украинских военных

Боевики обстреляли позиции у Водяного из 122-мм снарядов.

В результате боевых действий на линии разграничения в Донбассе в течение сегодняшнего дня погибли трое украинских военнослужащих и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"РоSSийские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза - из запрещенного минскими договоренностями оружия", - отметили в штабе.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял гранатометы и стрелковое оружие.

"Наши позиции у Богдановка боевики роSSийских оккупационных войск испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами. Вследствие вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", - отметили в штабе и добавили, что в результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения.

На Луганском направлении беспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались с 82-мм миномета.

Кроме того, на Донецком направлении противник вел огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

Напомним, по данным полиции Донецкой области, в результате обстрела Железного были ранены двое мирных жителей.

Ранее сегодня трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала начало очередного "режима прекращения огня" с 1 июля.