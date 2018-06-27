Минрегионстрой разрешил детские сады в жилых зданиях
Вокруг такого детсада должна быть зеленая зона.
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрешило размещать в жилых домах встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.
"Сейчас для комфорта людей мы в ГСН по дошкольным учебным заведениям прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых зданий", – сказал Парцхаладзе.
При размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ГСН по жилым домам.
Кроме этого, земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.
Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений встроенно-пристроенного и встроенного дошкольного учреждения должны соответствовать также требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.
Кроме этого, в новом ГСН по дошкольным учебным заведениям вводится ряд изменений для улучшения комфорта и безопасности детей. В частности, это касается обязательного обустройства инклюзивного пространства в помещениях и внедрение энергосберегающих технологий и материалов.
Новые нормы вступает в силу с 1 октября 2018 года.
Напомним, ранее в новые строительные нормы внесли изменения относительно ширины полос движения на дорогах.
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27.06.2018 20:18