Минрегионстрой разрешил детские сады в жилых зданиях

Вокруг такого детсада должна быть зеленая зона.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрешило размещать в жилых домах встроенные и встроенно-пристроенные дошкольные учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

"Сейчас для комфорта людей мы в ГСН по дошкольным учебным заведениям прописали норму, позволяющую проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные детсады на первых этажах жилых зданий", – сказал Парцхаладзе.

При размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ГСН по жилым домам.

Фото: Минрегионстрой

Кроме этого, земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений встроенно-пристроенного и встроенного дошкольного учреждения должны соответствовать также требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.

Кроме этого, в новом ГСН по дошкольным учебным заведениям вводится ряд изменений для улучшения комфорта и безопасности детей. В частности, это касается обязательного обустройства инклюзивного пространства в помещениях и внедрение энергосберегающих технологий и материалов.

Новые нормы вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Напомним, ранее в новые строительные нормы внесли изменения относительно ширины полос движения на дорогах.