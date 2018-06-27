РоSSийский омбудсмен не будет просить о помиловании Сенцова
Порядок предполагает личное прошение осужденного.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что не будет писать президенту РФ прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.
"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - цитирует Москалькову "Интерфакс-Украина".
Она сказала, что у нее имеется своя позиция относительно возможности помилования Сенцова, но порядок предполагает личное прошение осужденного. "Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - сказала Москалькова.
При этом она признала, что в случае с возвращением на родину Надежды Савченко, процедура была нарушена, так как о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.
Омбудсмен ответила молчанием на вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от Сенцова или кого-либо, и предложила задать следующий вопрос.
Напомним, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
25 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд подал официальное прошение Путину с призывом помиловать Сенцова. В ответ на это в Кремле заявили, что письмо генсека Совета Европы "с точки зрения роSSийского законодательства не является основанием для каких-либо юридических действий".
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