ЕС: переговоры о членстве с Турцией зашли в тупик

Турция_ЕС

Европейский Союз констатирует, что на фоне сворачивания верховенства права в стране переговоры с Турцией о членстве в блоке зашли в тупик.

Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания Совета Европейского Союза во вторник в Люксембурге, передает Европейская правда.

Совет ЕС выразил свою обеспокоенность в связи с отступлением Анкары от верховенства права и основных прав человека. Совет ЕС в очередной раз осудила попытку государственного переворота в Турции в 2016 году и реакцию на него государства и напомнил о необходимости соблюдать международные стандарты.

ЕС не видит оправдания для ухудшения независимости турецкой судебной системы, задержаний и заключений госслужащих, политических деятелей и журналистов, а также граждан Европейского Союза.

«Турция все больше отдаляется от Европейского Союза. Поэтому переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик», — говорится в заявлении.

Совет ЕС подчеркивает, что в рамках переговорного процесса дальнейшее открытие или закрытие разделов невозможно, а работа по модернизации Таможенного союза Турция-ЕС не предусмотрена.

В то же время Совет ЕС подчеркнул, что Турция является «ключевым партнером» Европейского Союза и подчеркнул важность дальнейшего действия соглашения о беженцах. Брюссель выразил готовность поддерживать «честный и открытый диалог» с Анкарой.


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