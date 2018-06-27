ЕС: переговоры о членстве с Турцией зашли в тупик

Европейский Союз констатирует, что на фоне сворачивания верховенства права в стране переговоры с Турцией о членстве в блоке зашли в тупик.

Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания Совета Европейского Союза во вторник в Люксембурге, передает Европейская правда.

Совет ЕС выразил свою обеспокоенность в связи с отступлением Анкары от верховенства права и основных прав человека. Совет ЕС в очередной раз осудила попытку государственного переворота в Турции в 2016 году и реакцию на него государства и напомнил о необходимости соблюдать международные стандарты.

ЕС не видит оправдания для ухудшения независимости турецкой судебной системы, задержаний и заключений госслужащих, политических деятелей и журналистов, а также граждан Европейского Союза.

«Турция все больше отдаляется от Европейского Союза. Поэтому переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик», — говорится в заявлении.

Совет ЕС подчеркивает, что в рамках переговорного процесса дальнейшее открытие или закрытие разделов невозможно, а работа по модернизации Таможенного союза Турция-ЕС не предусмотрена.