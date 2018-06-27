Верховный Суд окончательно отклонил претензии Александра Януковича к НБУ

Сын экс-президент требовал возместить 1,6 млрд гривен убытков.

Верховный Суд окончательно отклонил претензии Александра Януковича к НБУ
Фото: argumentua.com

Верховный Суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу владельца ликвидируемого "Всеукраинского банка развития" Александра Януковича – сына экс-президента Украины Виктора Януковича на решения предыдущих инстанций об отказе ему в возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении суда в едином реестре судебных решений.

"Коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений, поскольку доводы кассационной жалобы выводов суда не опровергают… Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в документе.

Коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что истец не подтвердил надлежащими доказательствами противоправные действия со стороны Национального банка Украины.

Напомним, в ноябре 2017 года Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск к Национальному банку о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн Александру Януковичу, в марте 2018 года аналогичное решение принял и Апелляционный суд.

"Всеукраинский банк развития" работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз. Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВБР 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.


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