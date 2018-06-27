В здании Высшего совета правосудия обнаружили муляж бомбы

Проверка продлилась почти пять часов.

Полиция обнаружила муляж взрывного устройства в здании Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, который изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было", - сказано в нем.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Информация о заложенной взрывчатке поступила в полицию сегодня утром. Из здания на время проверки были эвакуированы все сотрудники и около 100 посетителей.

Как отмечается на странице ВСП в Фейсбуке, сегодня планировалось заседание Третьей и Первой Дисциплинарной палат Высшего совета правосудия.

Напомним, вчера полиция задержала жителя Сум, сообщавшего о минировании железнодорожной станции. Сегодня прокуратура Киева сообщила 39-летнему уроженцу города Сумы о подозрении.


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