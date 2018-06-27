В здании Высшего совета правосудия обнаружили муляж бомбы
Проверка продлилась почти пять часов.
Полиция обнаружила муляж взрывного устройства в здании Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, который изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования обнаружено не было", - сказано в нем.
Информация о заложенной взрывчатке поступила в полицию сегодня утром. Из здания на время проверки были эвакуированы все сотрудники и около 100 посетителей.
Как отмечается на странице ВСП в Фейсбуке, сегодня планировалось заседание Третьей и Первой Дисциплинарной палат Высшего совета правосудия.
Напомним, вчера полиция задержала жителя Сум, сообщавшего о минировании железнодорожной станции. Сегодня прокуратура Киева сообщила 39-летнему уроженцу города Сумы о подозрении.
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Политика
27.06.2018 20:17