Сотруднику полиции в Житомире подложили бомбу под машину
Убийство пытались организовать члены разбойной группы.
Сотруднику управления внутренней безопасности Житомирской области несколько дней назад подложили бомбу под автомобиль.
Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
В мае этого года он вместе с другими полицейскими участвовал в операции по задержанию членов преступной группировки, занимавшейся разбойными ограблениями в пригородах Киева, Житомире, Винницкой области. В связи с этим ему начали поступать угрозы.
"Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле случая этот работник не погиб", - заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев.
Бомбу под машиной обнаружил сам полицейский.
После этого сотрудники криминальной полиции и управления внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков, по результатам которых были задержаны пять человек. Еще несколько человек покинули территорию Украины и выехали в РоSSию и другие страны.
По факту покушения на сотрудника полиции начато производство по ст.348 Уголовного кодекса.
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