Сотруднику полиции в Житомире подложили бомбу под машину

Убийство пытались организовать члены разбойной группы.

Сотруднику полиции в Житомире подложили бомбу под машину
Фото: npu.gov.ua

Сотруднику управления внутренней безопасности Житомирской области несколько дней назад подложили бомбу под автомобиль.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В мае этого года он вместе с другими полицейскими участвовал в операции по задержанию членов преступной группировки, занимавшейся разбойными ограблениями в пригородах Киева, Житомире, Винницкой области. В связи с этим ему начали поступать угрозы.

"Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле случая этот работник не погиб", - заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев.

Бомбу под машиной обнаружил сам полицейский.

После этого сотрудники криминальной полиции и управления внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков, по результатам которых были задержаны пять человек. Еще несколько человек покинули территорию Украины и выехали в РоSSию и другие страны.

По факту покушения на сотрудника полиции начато производство по ст.348 Уголовного кодекса.


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