?Инспектор Гоструда задержан при получении 20 тыс. гривен взятки в Ивано-Франковской области

Чиновник получил деньги от местного жителя за уменьшение суммы штрафа.

В Ивано-Франковской области при получении взятки задержан главный государственный инспектор Управления Госслужбы по вопросам труда.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Установлено, что 26 июня, около 16:30, главный государственный инспектор Управления Гоструда в Ивано-Франковской области, злоупотребляя служебным положением, за уменьшение размера штрафных санкций в результате проведенной проверки соблюдения требований трудового законодательства Украины получил от местного жителя взятку в размере 20 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: ifr.gp.gov.ua