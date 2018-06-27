Инспектор Гоструда задержан при получении 20 тыс. гривен взятки в Ивано-Франковской области
Чиновник получил деньги от местного жителя за уменьшение суммы штрафа.
В Ивано-Франковской области при получении взятки задержан главный государственный инспектор Управления Госслужбы по вопросам труда.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
"Установлено, что 26 июня, около 16:30, главный государственный инспектор Управления Гоструда в Ивано-Франковской области, злоупотребляя служебным положением, за уменьшение размера штрафных санкций в результате проведенной проверки соблюдения требований трудового законодательства Украины получил от местного жителя взятку в размере 20 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в сентябре 2016 года СБУ поймала на взятке главного инспектора Гоструда в Одесской области. Сотрудник службы получил 21 тысячу гривен от бизнесмена.
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