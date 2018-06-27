Премьер заявил о начале четырех из пяти намеченных в 2017 году реформ.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил создать международную группу высокого уровня для оценки ситуации в Украине и наработки дальнейших реформ.

Об этом он сказал на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.

"Я думаю, что было бы абсолютно справедливо, если бы мы по итогам сегодняшней конференции создали группу высокого уровня, где мы бы оценили реальное положение вещей и совместно сформировали план действий, где будет четко определено - какие новые инструменты необходимо обеспечить, чтобы стабильность, прогнозируемость и успешность была обеспечена", - сказал Гройсман.

По мнению премьер-министра, со времени прошлогодней конференции в Лондоне Украина сумела начать четыре из пяти обещанных реформ: образования, медицины, пенсионного обеспечения и приватизация. "Мы начали изменения в образовании, здравоохранении, изменили пенсионное обеспечение, открыли возможность для честной, конкурентной и прозрачной приватизации", - сказал он.

Пятая, невыполненная реформа - отмена моратория на продажу земли сельскохозяйственного обеспечения.

"По пятой мы проводим активную коммуникацию с украинским обществом, потому что реформы мы проводим для украинских граждан в первую очередь и должны опираться на их поддержку", - сказал Гройсман.

Премьер-министр признал необходимость продолжения реформ и напомнил о подготовке пакета из 35 реформаторских законопроектов, часть из которых уже принята.