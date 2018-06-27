Борис Джонсон похвалил Украину за продвижение в вопросе реформ

"Поражен тем, что Украине удалось сделать"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина достигла значительного прогресса в проведении реформ и не должна останавливаться на этом пути.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter накануне Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Дании.

"Спустя год после Лондонской конференции, сильная международная поддержка Украины в Копенгагене сегодня. Значительный прогресс был достигнут в вопросах реформ, но украинское правительство должно продолжать движение вперед. Мы и наши партнеры здесь, чтобы помочь", - написал Джонсон.

A year on from the London #UkraineReformConference , strong international support for ?? in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Ukrainian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help pic.twitter.com/eospPeUq1j — Boris Johnson (@BorisJohnson) 27 июня 2018 г.

Глава британского МИДа также провел встречу с украинским премьером Владимиром Гройсманом, сообщается на сайте Кабмина.

"Друзья Украины собираются вместе. Поражен тем, что Украине удалось сделать. Надо и дальше идти по пути реформ. И эта конференция - прекрасная возможность выяснить, где мы сейчас, и что будет завтра. Сегодня вы выигрываете битву идей, и надо продолжать курс реформ",- сказал Джонсон.

"Мы благодарны за высокую оценку и настроены продолжать реформы, направленные на рост благосостояния граждан Украины", - ответил Гройсман.