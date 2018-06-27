Антикоррупционеры и "Автомайдан" просят суд отменить назначение Жебривского аудитором НАБУ
По мнению организаций, работа Жебривского в составе комиссии несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.
Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International, Центр противодействия коррупции и организация "Автомайдан" просят Верховный Суд отменить указ президента о назначении Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Transparency International.
"Назначение Павла Жебривского противоречит закону "О национальном антикоррупционном бюро"... Аудитор НАБУ, назначенный президентом, не соответствует критериям, определенным в требованиях к претенденту на эту должность", - говорится в тексте иска.
По мнению организаций, работа Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.
Отмечается также, что Жебривский не имеет опыта работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях.
Напомним, 19 июня Порошенко назначил бывшего главу Донецкой ВГА Жебривского аудитором НАБУ. В Центре противодействия коррупции заявили, что назначение Жебривского может быть обжаловано в суде.
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