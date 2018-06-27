Организатор нападения на ромов во Львове получал инструкции через соцсети, - Геращенко

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать".

Организатор нападения на табор ромов под Львовом, в результате которого погиб один человек и трое были ранены, получал инструкции через социальные сети.

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает "112 Украина".

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений", - сказал Геращенко.

"Я не исключаю, что это является, вся эта акция, действием роSSийских спецслужб по тому, чтобы возбуждать межнациональную и расовую рознь в Украине", - добавил он.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье группа подростков, которым управлял 20-летний организатор, напала на ромский лагерь под Львовом. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Также попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Полиция установила 14 причастных к нападению. Организатор нападения, а также пятеро подозреваемых, арестованы на два месяца.