Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества с G7, - Гройсман
Премьер провел встречу с главой МИД Канады.
Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки" по широкому кругу вопросов - от безопасности до защиты условий гендерного равенства.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Копенгагене.
Встреча состоялась в рамках визита украинского премьера в Данию и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.
"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - сказал Гройсман.
Во время встречи также был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко обсудил с послами G7 запуск Антикоррупционного суда и освобождение украинских заложников в РоSSии.
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